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Генри Сехудо поддержал Бо Никала после поражения от Ренье де Риддера

Генри Сехудо поддержал Бо Никала после поражения от Ренье де Риддера
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил слова поддержки в адрес одного из рейтинговых бойцов среднего дивизиона UFC Бо Никала, который проиграл экс-чемпиону лиги ONE Ренье де Риддеру на турнире UFC on ESPN 67 в США.

«Борцовский мир получил удар сегодня. Бо Никал – выше голову, это не конец! Деметриус Джонсон финишировал меня похожим ударом по корпусу, и я отомстил за это поражение и стал чемпионом. Ты способен сделать то же самое. Возвращайся на коня, брат», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Никал проиграл Ренье де Риддеру техническим нокаутом во втором раунде. Это поражение стало для него первым в профессиональной карьере.

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