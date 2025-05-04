Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роландо Ромеро рассказал о планах на будущее после победы над Райаном Гарсией

Роландо Ромеро рассказал о планах на будущее после победы над Райаном Гарсией
Комментарии

Обладатель титула регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро, воодушевлённый победой над популярным американским боксёром Райаном Гарсией, рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.

«Меня интересуют все чуваки-чемпионы в полусреднем весе. Получается, это Брайан Норман, Джарон Эннис, у которого два пояса, и Марио Барриос. У Барриоса, насколько знаю, уже есть бой. Посмотрим, что будет дальше… Это всё непростые бои. Любой из них – непростой бой», — приводит слова Ромеро The Ring.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке на знаменитом «Таймс Сквер» Ромеро победил Гарсию единогласным решением судей.

Материалы по теме
Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую
Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android