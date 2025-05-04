Роландо Ромеро рассказал о планах на будущее после победы над Райаном Гарсией

Обладатель титула регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро, воодушевлённый победой над популярным американским боксёром Райаном Гарсией, рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.

«Меня интересуют все чуваки-чемпионы в полусреднем весе. Получается, это Брайан Норман, Джарон Эннис, у которого два пояса, и Марио Барриос. У Барриоса, насколько знаю, уже есть бой. Посмотрим, что будет дальше… Это всё непростые бои. Любой из них – непростой бой», — приводит слова Ромеро The Ring.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке на знаменитом «Таймс Сквер» Ромеро победил Гарсию единогласным решением судей.