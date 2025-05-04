«Как WBC вообще его допускает?» Промоутер Титов — про возвращение Пакьяо

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о возвращении легендарного Мэнни Пакьяо на ринг и бое за титул чемпиона мира в 46 лет.

«Я вообще не приветствую такие возвращения в 46 лет. Мэнни Пакьяо – мегасуперзвезда профессионального бокса. Это один из лучших боксёров в истории нашего вида спорта, и зачем ему это возвращение, вообще непонятно. Тут ещё и вопрос к WBC: как они вообще допускают боксёра, хоть и звезду в прошлом, который не боксировал несколько лет, последние бои проигрывал, до поединка за титул чемпиона мира? Тоже большой вопрос к санкционирующей бой организации.

Есть ли шансы на победу у Пакьяо? Несмотря на то что Марио Барриос не самый сильный боксёр, он значительно моложе, и Мэнни будет очень сложно выиграть.

Не стоит путать историю Пакьяо и историю Формана: Джордж вернулся в бокс в 37 лет, и только в 45 смог стать чемпионом мира. Он шёл к этому восемь лет. А тут возвращение после огромного перерыва, и совершенно другая история, кому нужная – неясно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Пакьяо планирует провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с его действующим обладателем Марио Барриосом уже в этом году.