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Экс-тренер Хабиба объяснил, почему считает его величайшим бойцом ММА, а не Джона Джонса

Экс-тренер Хабиба объяснил, почему считает его величайшим бойцом ММА, а не Джона Джонса
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Хавьер Мендес, являющийся бывшим тренером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории, а ныне члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, объяснил, почему считает Орла величайшим бойцом в истории ММА.

«Я сужу о людях по их поведению вне октагона. Однажды у меня был разговор с Хабибом. Тогда я сказал ему, что то, что он делает за пределами клетки, определяет, кем он является в моих глазах. Для меня Мохаммед Али — величайший боксёр в истории. И, на мой взгляд, Хабиб не менее велик [чем Али] из-за того, что он делал вне октагона.

Достаточно ли много раз Хабиб дрался, чтобы заслужить это место? Возможно, нет. Но доминировал ли он над каждым, чтобы считаться величайшим? Абсолютно! Никто не был таким доминирующим, как Хабиб. Ему никто и никогда не смог причинять какой-либо ущерб.

А нужен ли был Джону Джонсу допинг, чтобы стать великим? Нет! Я видел этого парня в деле, он один из самых невероятных атлетов, которых мне доводилось видеть лично. Джон был невероятно одарён, так что ему не нужны были запрещённые препараты, чтобы добиться статуса величайшего. По этой причине я не могу назвать его имя в списке лучших. Если бы не эти обстоятельства, то Джон был бы для меня величайшим бойцом ММА в истории», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.

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