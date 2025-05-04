Карл Фроч назвал легендарного тяжеловеса, который победил бы Усика. Это не Али и не Тайсон

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, IBF и WBA, а ныне эксперт и аналитик британец Карл Фроч считает, что легендарному бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе американцу Джорджу Форману никто не составил бы конкуренцию, если бы он выступал в наше время.

«Если бы Джордж Форман выступал в ринге в нашу эпоху, то вы можете забыть обо всех остальных тяжеловесах. Этот парень мог бы разнести их в клочья, никто из них не выжил бы», — приводит слова Фроча портал SecondsOut.

Всего за карьеру Форман провёл 81 бой, одержав 76 побед (68 — КО/ТКО) и потерпев пять поражений. Джордж являлся старейшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, поскольку в возрасте 45 лет в 1994 году завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.