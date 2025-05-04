«Хочу побить лучшего американского ударника». Де Риддер бросил вызов Стрикленду

Бывший двойной чемпион One Championship, а ныне 13-й номер рейтинга UFC в среднем весе нидерландец Ренье де Риддер бросил вызов экс-обладателю титула UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду после того, как нокаутировал Бо Никала на турнире UFC on ESPN 67, который состоялся сегодня, 4 мая.

«Я только что побил лучшего американского борца. Теперь я хочу побить лучшего американского ударника — Шона Стрикленда», — приводит слова де Риддера аккаунт Full Send MMA в X (ранее Twitter).

Де Риддеру 34 года. В североамериканском промоушене нидерландский атлет дебютировал 9 ноября 2024 года. С тех пор Ренье идёт на серии из трёх побед.