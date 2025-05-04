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Белал Мухаммад объяснил, чем он отличается от остальных бойцов ММА

Белал Мухаммад объяснил, чем он отличается от остальных бойцов ММА
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад объяснил, чем он отличается от остальных бойцов ММА.

«Я просто не думаю, что кто-то из этих ребят работает так же усердно, как я. После побед многие спортсмены просто празднуют и уходят в отпуск, не стремясь к дальнейшему развитию. Я же всегда открыт для совершенствования. Я стараюсь стать лучше после каждого боя и каждого сбора. Я не отдыхал после титульного поединка. Мне нравится расти и становиться лучше с каждым днём», — приводит слова Мухаммада аккаунт red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Ранее Мухаммад поделился лучшим советом, который Хабиб когда-либо давал ему перед боем.

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