Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик вспомнил, как его нокаутировала лошадь

Усик вспомнил, как его нокаутировала лошадь
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик вспомнил, как в детстве его нокаутировала лошадь.

«Когда я был молодым, лошадь ударила меня по голове, бум! У неё было 0 боёв, 0 побед и один нокаут. Я тогда работал в деревне», — сказал Александр Усик в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, Усик проведёт следующий поединок с обладателем титула IBF в категории до 120 кг британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.

Материалы по теме
Уличная драка после реванша. Усик и Дюбуа действительно ненавидят друг друга?
Уличная драка после реванша. Усик и Дюбуа действительно ненавидят друг друга?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android