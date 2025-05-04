Усик вспомнил, как его нокаутировала лошадь

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик вспомнил, как в детстве его нокаутировала лошадь.

«Когда я был молодым, лошадь ударила меня по голове, бум! У неё было 0 боёв, 0 побед и один нокаут. Я тогда работал в деревне», — сказал Александр Усик в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, Усик проведёт следующий поединок с обладателем титула IBF в категории до 120 кг британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.