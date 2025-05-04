Белал Мухаммад рассказал, почему хочет подраться с Хамзатом Чимаевым

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад объяснил, почему хочет провести поединок с топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Я хочу вырубить каждого, кого могу. Моя цель — драться с лучшими парнями в мире. Когда Чимаев выступал в полусреднем весе, я просил о поединке с ним, хотел драться. У меня нет ничего личного к Хамзату. Я хотел бросить вызов самому себе, показать фанатам, что являюсь лучшим в мире», — приводит слова Мухаммада аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Ранее Мухаммад объяснил, чем он отличается от остальных бойцов ММА.