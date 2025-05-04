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Джошуа сообщил, что не будет тренироваться до середины лета из-за операции

Джошуа сообщил, что не будет тренироваться до середины лета из-за операции
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Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также кавалер Ордена Британской империи и чемпион Олимпийских игр-2012 в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа сообщил, что в скором времени ему предстоит провести операцию на локте.

«Я стараюсь поддерживать своё тело в хорошей форме. В мае мне предстоит небольшая операция на локте. После неё я смогу пропустить шесть-восемь недель занятий в зале. Однако как только восстановлюсь, то сразу же вернусь к тренировкам», — приводит слова Джошуа издание Daily Mail.

Ранее Карл Фроч сказал, что нужно сделать для организации боя Джошуа — Фьюри.

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