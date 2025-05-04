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Экс-тренер Нурмагомедова: Хабиб превосходил всех в АКА в ударной технике. Он был так хорош

Экс-тренер Нурмагомедова: Хабиб превосходил всех в АКА в ударной технике. Он был так хорош
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Хавьер Мендес, являющийся бывшим тренером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории, а ныне члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, насколько высокоуровневым бойцом в стойке был Орёл.

«Когда Хабиб пришёл [в American Kickboxing Academy], он не умел наносить удары, просто не знал, как это делать. Хабиб лишь немного практиковался.

Однако Ислам [Махачев], Умар [Нурмагомедов] и другие ребята сразу начали упражняться в стойке. Хабиб побеждал всех в спортзале, когда были спарринги с ударной техникой. Все эти бойцы были убийцами, но он превосходил их всех. Даже Усман [Нурмагомедов] не мог с ним соперничать. Он был настолько хорош.

Тем не менее я не хотел, чтобы Хабиб когда-либо в боях пробовал свои навыки в стойке, поскольку этот парень был лучшим в партере», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.

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