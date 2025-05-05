Кормье: в стойке Хабиб конкурировал с лучшими, хотя мы смеялись над его навыками

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высоко оценил навыки своего друга и экс-обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Ударная техника Хабиба выглядела безумно странно. Мы всё время смеялись над его навыками в стойке. Но к концу карьеры этот парень уверенно обменивался ударами с Гэтжи и Порье. Он мог бы составить конкуренцию лучшим ударникам в мире.

Почему? Потому что Хабиб был так предан своему делу. К тому же у него был замечательный тренерский штаб, который помогал ему готовиться», — приводит слова Кормье портал The Sports Rush.