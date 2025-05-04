Джошуа: бой с Фьюри? Мы что-то устроим для британских фанатов

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также кавалер Ордена Британской империи и чемпион Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался насчёт потенциального боя с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Бой с Тайсоном Фьюри? Оставим этот разговор на другой раз. Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов – вернёмся в прошлое и найдём ответ на старый вопрос», — приводит слова Джошуа издание Daily Mail.

В последнем поединке Джошуа уступил соотечественнику Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Ранее Джошуа сообщил, что не будет тренироваться до середины лета из-за операции.