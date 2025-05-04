Кроуфорд: бой с Тимом Цзю был в поле моего зрения

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд заявил, что он планировал провести бой с бывшим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе австралийцем Тимофеем Цзю.

«Бой с Тимом Цзю определённо был в поле моего зрения. Когда я стремился к званию абсолюта, у Цзю был титул, так что это был действительно тот поединок, который мы рассматривали как один из вероятных. Тим был в моём списке целей.

Однако он принял решение провести поединок с Фундорой. А потом, когда всё пошло не так, как планировалось, нам пришлось пойти другим путём, потому что Себастьян отказался драться со мной.

Не хочу оговориться, но я помню, что Тим хотел сразиться с Себастьяном Фундорой до боя со мной. Менеджеры убедили Цзю сразиться с Фундорой из-за меня. Его наставники, по сути, хотели, чтобы он держался от меня подальше и набирался опыта, а не ввязывался в бой со мной.

Как боксёр я был разочарован [решением Тима]. Но как бизнесмен мог понять, по какому пути они пытались его вести», — приводит слова Кроуфорда портал FOX Sports Australia.