Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд: бой с Тимом Цзю был в поле моего зрения

Кроуфорд: бой с Тимом Цзю был в поле моего зрения
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд заявил, что он планировал провести бой с бывшим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе австралийцем Тимофеем Цзю.

«Бой с Тимом Цзю определённо был в поле моего зрения. Когда я стремился к званию абсолюта, у Цзю был титул, так что это был действительно тот поединок, который мы рассматривали как один из вероятных. Тим был в моём списке целей.

Однако он принял решение провести поединок с Фундорой. А потом, когда всё пошло не так, как планировалось, нам пришлось пойти другим путём, потому что Себастьян отказался драться со мной.

Не хочу оговориться, но я помню, что Тим хотел сразиться с Себастьяном Фундорой до боя со мной. Менеджеры убедили Цзю сразиться с Фундорой из-за меня. Его наставники, по сути, хотели, чтобы он держался от меня подальше и набирался опыта, а не ввязывался в бой со мной.

Как боксёр я был разочарован [решением Тима]. Но как бизнесмен мог понять, по какому пути они пытались его вести», — приводит слова Кроуфорда портал FOX Sports Australia.

Материалы по теме
Мегабою Канело — Кроуфорд быть. Это действительно главный поединок века?
Мегабою Канело — Кроуфорд быть. Это действительно главный поединок века?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android