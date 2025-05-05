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Наоя Иноуэ оказался в нокдауне по ходу второго раунда боя с Рамоном Карденасом

Наоя Иноуэ оказался в нокдауне по ходу второго раунда боя с Рамоном Карденасом
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В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе (США) проходит крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сражаются известный абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и претендент на эти титулы американец Рамон Карденас.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Рамон Карденас
05 мая 2025, понедельник. 06:15 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
TKO
Рамон Карденас

На момент написания новости в поединке проходит четвёртый раунд. По ходу второго отрезка японец Иноуэ оказался в нокдауне после удара Карденаса, однако смог подняться и продолжить бой.

Все бои этого боксёрского вечера показывает телеканал DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации нет.

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