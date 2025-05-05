Наоя Иноуэ нокаутировал Рамона Карденаса и защитил звание абсолютного чемпиона мира

В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе (США) проходил крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сражались известный абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и претендент на эти титулы американец Рамон Карденас.

Бой завершился победой Иноуэ техническим нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, японец защитил звание абсолютного чемпиона мира. Отметим, по ходу боя Наоя во втором раунде оказался в нокдауне, однако смог оправиться и продолжить поединок.

После данной победы на счету Иноуэ 30 побед в 30 профессиональных боях. У Карденаса — 26 побед и два поражения.

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