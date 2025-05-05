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Наоя Иноуэ четвёртый раз защитил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе

Наоя Иноуэ четвёртый раз защитил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе
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В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе (США) проходил крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого известный абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ одержал победу над американцем Рамоном Карденасом техническим нокаутом и четвёртый раз защитил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе.

Так, первый бой за защиту звания абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе прошёл 6 мая прошлого года с мексиканским боксёром Луисом Нери и завершился победой японца техническим нокаутом в шестом раунде. Второй бой прошёл уже 3 сентября с Теренсом Дохени, Иноуэ одержал победу над своим соперником также техническим нокаутом. Третья защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе прошла 24 января текущего года с Ё Джун Кимом и завершилась победой японца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Напомним, после данной победы на счету Иноуэ 30 побед в 30 профессиональных боях.

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