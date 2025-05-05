Иноуэ одержал шестую досрочную победу в шести боях во втором легчайшем весе

В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе (США) проходил крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ одержал победу над американцем Рамоном Карденасом техническим нокаутом, для него эта победа стала шестой досрочной в шести боях во втором легчайшем весе.

Первую победу Иноуэ одержал техническим нокаутом в восьмом раунде 25 июля 2023 года в бою с американцем Стивеном Фултоном. Вторая победа японца была нокаутом над филиппинцем Марлоном Тапалесом 26 декабря 2023 года. 6 мая прошлого года Иноуэ провёл бой с Луисом Нери и победил мексиканского боксёра техническим нокаутом в шестом раунде. Четвёртая досрочная победа была в бою с Теренсом Дохени уже 3 сентября 2024 года, который завершился техническим нокаутом. Пятый раз японец досрочно победил 24 января текущего года Ё Джун Кима техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Напомним, после данной победы на счету Иноуэ 30 побед в 30 профессиональных боях.