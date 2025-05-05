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Наоя Иноуэ одержал 30-ю победу в профессиональной карьере

Наоя Иноуэ одержал 30-ю победу в профессиональной карьере
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В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе (США) проходил крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сражались абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и претендент на эти титулы американец Рамон Карденас. Бой завершился победой Иноуэ техническим нокаутом в восьмом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Рамон Карденас
05 мая 2025, понедельник. 06:15 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
TKO
Рамон Карденас

Эта победа стала для японца 30-й в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Ранее сообщалось, что в случае победы в сегодняшнем бою Иноуэ 14 сентября проведёт бой с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым в Токио.

Иноуэ в настоящий момент 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии он стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.

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