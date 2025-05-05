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«Ему преподали урок бокса». Ковалёв назвал причину поражения Канело от Бивола

«Ему преподали урок бокса». Ковалёв назвал причину поражения Канело от Бивола
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв высказался о поражении бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса в поединке россиянином Дмитрием Биволом.

«Он [Альварес] может хоть что сейчас говорить, но я видел, что он вышел против Дмитрия Бивола не на бой, а на прогулку, где Дима ему преподал урок бокса», — приводит слова Ковалёва издание Betonmobile.

Напомним, поединок Альвареса и Бивола состоялся в мае 2022 года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением (115-113, 115-113, 115-113).

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