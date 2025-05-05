Кубинец Скалл заявил, что победил Канело в Саудовской Аравии
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) кубинец Уильям Скалл прокомментировал поражение в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, состоявшемся на минувших выходных в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл
«Чувствую, что победил. Уже после пятого раунда я побеждал. Именно по этой причине я и дрался так, как начал. Давайте начистоту, если он не попадает по мне ударами, то зачем мне что-то менять и рисковать?» — сказал Скалл в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее стало известно, что 13 сентября в Лас-Вегасе (США) Альварес сразится с лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом в четырёх весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом.
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