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Менеджер Умара Нурмагомедова назвал сроки следующего боя россиянина в UFC

Менеджер Умара Нурмагомедова назвал сроки следующего боя россиянина в UFC
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Ризван Магомедов, менеджер экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедова, высказался о следующем выступлении россиянина.

«Переговоры были, они хотели сделать бой в августе. Это была публичная история, все видели. Умар к августу не успевает. Мы думаем, что Ян не будет его ждать до октября, когда будет готов Умар. Умар выступит ближе к концу года, нацеливаемся на турнир в Абу-Даби», — приводит слова Магомедова ТАСС.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC 311, Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным судейским решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалившили.

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