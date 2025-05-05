Менеджер Умара Нурмагомедова назвал сроки следующего боя россиянина в UFC

Ризван Магомедов, менеджер экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедова, высказался о следующем выступлении россиянина.

«Переговоры были, они хотели сделать бой в августе. Это была публичная история, все видели. Умар к августу не успевает. Мы думаем, что Ян не будет его ждать до октября, когда будет готов Умар. Умар выступит ближе к концу года, нацеливаемся на турнир в Абу-Даби», — приводит слова Магомедова ТАСС.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC 311, Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным судейским решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалившили.