Бо Никал прокомментировал первое поражение в UFC
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Американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе (до 84 кг), прокомментировал первое поражение в карьере.
UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Ренье де Риддер (W) — Бо Никал
04 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Бо Никал
Напомним, на турнире UFC on ESPN 67, состоявшемся 4 мая в США, Никал сразился с экс-чемпионом ONE FC нидерландцем Ренье де Риддером и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.
«Благодарен за взлёты и падения. Я вернусь», — написал Никал в социальных сетях.
Бо Никалу 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.
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