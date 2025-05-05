Бо Никал прокомментировал первое поражение в UFC

Американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе (до 84 кг), прокомментировал первое поражение в карьере.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 67, состоявшемся 4 мая в США, Никал сразился с экс-чемпионом ONE FC нидерландцем Ренье де Риддером и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

«Благодарен за взлёты и падения. Я вернусь», — написал Никал в социальных сетях.

Бо Никалу 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

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