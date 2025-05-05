13 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 30 KO).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда?

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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