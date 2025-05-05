Джо Роган не будет комментировать UFC 315 в Канаде

Звёздный комментатор UFC Джо Роган не будет освещать турнир UFC 315, который состоится 11 мая в Квебеке (Канада), его заменит Доминик Круз, сообщает издание MMA Fighting. Официальная причина не называется.

Напомним, ранее Роган сообщил, что не собирается работать на турнире, и заявил, что «лучше поедет в Россию».

В главном бою турнира UFC 315 чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад проведёт защиту титула против австралийца Джека Делла Маддалены.

В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко сразится с француженкой Манон Фиоро.