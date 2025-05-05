Шакур Стивенсон: если бы Скалл был звездой, он бы выиграл такой бой с Канело
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса над кубинцем Уильямом Скаллом, поединок с которым состоялся 4 мая в Саудовской Аравии.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл
«Окей, я не говорю, что это парень не убегает, но, если он был стороной «А» и большой звездой, он бы выиграл такой бой», — написал Стивенсон в социальных сетях.
Уильяму Скаллу 32 года. Кубинец дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре завоевал мировой титул во втором среднем весе (до 76,2 кг), победив единогласным решением россиянина Владимира Шишкина. Поражение от Канело стало для него первым в карьере.
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