Магомед Исмаилов высказался о возможном бое Шары Буллета и Чимаева

Звёздный российский боец Магомед Исмаилов высказался о потенциальном поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между Шарабутдином Магомедовым и Хамзатом Чимаевым.

«У Шары нет шансов. Хамзат его повалит. Если Чимаев может перевести таких, как Уиттакер или Усман, тут борьба имеет серьёзный уровень. Шара должен проявить себя в борьбе, это очень важно. Я считаю, Шара – очень талантливый парень. Он подтянул борцовские навыки, если говорить о времени, когда мы с ним спарринговали. Но этого недостаточно», — сказал Исмаилов в интервью Камилу Гаджиеву.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале на турнире UFC Fight Night 250, Магомедов проиграл единогласным решением британцу Майклу Пейджу.