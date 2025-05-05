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Магомед Исмаилов высказался о возможном бое Шары Буллета и Чимаева

Магомед Исмаилов высказался о возможном бое Шары Буллета и Чимаева
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Звёздный российский боец Магомед Исмаилов высказался о потенциальном поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между Шарабутдином Магомедовым и Хамзатом Чимаевым.

«У Шары нет шансов. Хамзат его повалит. Если Чимаев может перевести таких, как Уиттакер или Усман, тут борьба имеет серьёзный уровень. Шара должен проявить себя в борьбе, это очень важно. Я считаю, Шара – очень талантливый парень. Он подтянул борцовские навыки, если говорить о времени, когда мы с ним спарринговали. Но этого недостаточно», — сказал Исмаилов в интервью Камилу Гаджиеву.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале на турнире UFC Fight Night 250, Магомедов проиграл единогласным решением британцу Майклу Пейджу.

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