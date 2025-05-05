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Дмитрий Бивол оценил победу Канело над Скаллом

Дмитрий Бивол оценил победу Канело над Скаллом
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Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса в поединке с кубинцем Уильямом Скаллом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

«Неинтересно смотреть бой, в котором человек не хочет побеждать. Совсем. Но это был непростой бой для Канело, ему постоянно приходилось прицеливаться. Да, Скалл не выбрасывал удары, но по нему всё равно тяжело попадать. Нужно признать, что он хорошо двигается», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Уильяму Скаллу 32 года. Кубинец дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре завоевал мировой титул во втором среднем весе (до 76,2 кг), победив единогласным решением россиянина Владимира Шишкина. Поражение от Канело стало для него первым в карьере.

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