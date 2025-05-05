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Сэндхаген заявил, что должен сразиться за титул UFC после победы над Фигейреду

Сэндхаген заявил, что должен сразиться за титул UFC после победы над Фигейреду
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген заявил о готовности сразиться за титул после досрочной победы в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC on ESPN 67.

«Уверен, я заслуживаю драться за титул следующим. Больше никого нет. Умар только что подрался за титул и проиграл. Ян победил в последнем бою, но он проиграл обоим парням, которые дерутся за титул. Я финишировал Фигейреду за полтора раунда, Ян не смог сделать этого за пять», – сказал Сэндхаген на пресс-конференции.

Напомним, действующий чемпион грузин Мераб Двалишвили проведёт защиту против американца Шона О’Мэлли на UFC 316.

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