Сэндхаген заявил, что должен сразиться за титул UFC после победы над Фигейреду

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген заявил о готовности сразиться за титул после досрочной победы в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC on ESPN 67.

«Уверен, я заслуживаю драться за титул следующим. Больше никого нет. Умар только что подрался за титул и проиграл. Ян победил в последнем бою, но он проиграл обоим парням, которые дерутся за титул. Я финишировал Фигейреду за полтора раунда, Ян не смог сделать этого за пять», – сказал Сэндхаген на пресс-конференции.

Напомним, действующий чемпион грузин Мераб Двалишвили проведёт защиту против американца Шона О’Мэлли на UFC 316.