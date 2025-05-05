Пётр Ян отреагировал на заявление Сэндхагена о готовности сразиться за титул UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян отреагировал на слова бывшего соперника американца Кори Сэндхагена, заявившего о готовности стать следующим претендентом на титул.

«Кори, ты был хорош вчера, но не забывай о нашем поединке! Только один заслуживает боя за титул!» — написал Ян в социальных сетях.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду. Сэндхаген сразился с Фигейреду на UFC on ESPN 67 в мае и победил техническим нокаутом во втором раунде.

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