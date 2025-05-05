Заур Абдуллаев объяснил, почему проиграл Девину Хейни

Российский боксёр-профессионал Заур Абдуллаев, выступающий в лёгкой весовой категории (до 61,2 кг), высказался о своём единственном поражении в карьере от американца Девина Хейни.

«Меня, наоборот, всегда мотивировал тот факт, что я боксирую на выезде. Даже если вспомнить бой с Хейни, то я чувствовал себя прекрасно, но были свои моменты. Вот так случилось, что у меня сломалась кость в поединке, никто от таких моментов не застрахован. У меня всегда был настрой на победу. Так было в бою с Карраско, и так же было в бою с Хейни», — сказал Абдуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.