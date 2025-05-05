Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Бейдер подписал контракт с Rizin

Райан Бейдер подписал контракт с Rizin
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в двух весовых категориях американец Райан Бейдер подписал контракт с японской организацией Rizin.

Сообщается, что Бейдер проведёт поединок против победителя Гран-при, который запланирован на 31 декабря.

Райану Бейдеру 41 год. Американец дебютировал как профессиональный боец MMA в 2007 году, с 2009-го по 2016-й выступал в UFC, после чего перешёл в Bellator, где становился чемпионом в полутяжёлой (до 93 кг) и тяжёлой (до 120 кг) весовых категориях.

Всего на счету Бейдера в смешанных единоборствах 34 победы и восемь поражений.

Ранее Райан Бейдер заявил, что открыт к возвращению в UFC.

Материалы по теме
Райан Бейдер заявил, что открыт к возвращению в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android