Райан Бейдер подписал контракт с Rizin

Бывший чемпион Bellator в двух весовых категориях американец Райан Бейдер подписал контракт с японской организацией Rizin.

Сообщается, что Бейдер проведёт поединок против победителя Гран-при, который запланирован на 31 декабря.

Райану Бейдеру 41 год. Американец дебютировал как профессиональный боец MMA в 2007 году, с 2009-го по 2016-й выступал в UFC, после чего перешёл в Bellator, где становился чемпионом в полутяжёлой (до 93 кг) и тяжёлой (до 120 кг) весовых категориях.

Всего на счету Бейдера в смешанных единоборствах 34 победы и восемь поражений.

Ранее Райан Бейдер заявил, что открыт к возвращению в UFC.