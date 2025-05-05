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Руслан Проводников рассказал, какой россиянин может вскоре стать чемпионом мира

Руслан Проводников рассказал, какой россиянин может вскоре стать чемпионом мира
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Экс-чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников поделился мнением о предстоящем поединке между Зауром Абдуллаевым и Рэймондом Муратальей за временный титул чемпиона мира IBF в лёгком весе.

«Честно? Ничего особенного в Мураталье не вижу. Рекорд, наверное, впечатляет, 22-0, но, опять же, на рекорд не нужно смотреть. Нужно смотреть на уровень оппозиции. Был ли у Рэймонда кто-то, кто стоит в топе, в мировой десятке, может быть, даже чемпионы мира были не в его весе? Если именитых соперников нет, то это просто рекорд, который набить может кто угодно.

У Заура Абдуллаева сейчас есть огромный шанс стать чемпионом мира. Главное, чтобы в день боя ему ничего не мешало сделать это. Всё зависит от самого человека, с какой мотивацией он выйдет в ринг», — сказал Проводников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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