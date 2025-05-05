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В Сургуте на турнире по ММА в торговом центре произошла массовая драка

В Сургуте на турнире по ММА в торговом центре произошла массовая драка
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Турнир по смешанным единоборствам, который проходил в торговом центре «Вершина Югры» в Сургуте, закончился массовой дракой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Согласно имеющейся информации, бойцы в какой-то момент начали избивать рефери. Однако вскоре прекратить потасовку попытались фанаты, которые забрались в клетку. После уже организаторы ивента с помощью охраны предприняли попытку удалить болельщиков из клетки, в результате чего началась потасовка. Также сообщается, что были слышны звуки выстрелов. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Магомед Исмаилов высказался о потенциальном поединке между Шарой Буллетом и Хамзатом Чимаева.

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