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Боксёр Кудряшов отреагировал на критику Шлеменко в адрес Овечкина за то, что тот пьёт пиво

Боксёр Кудряшов отреагировал на критику Шлеменко в адрес Овечкина за то, что тот пьёт пиво
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Бывший претендент на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (2017) в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов отреагировал на критику легендарного бойца ММА соотечественника Александра Шлеменко в адрес капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.

— Александр Шлеменко раскритиковал слова хоккеиста Александр Овечкина, который рассказал, что любит пиво и пьёт его после матчей. По мнению Шлеменко, такие действия недопустимы для спортсменов, так как с них берёт пример подрастающее поколение. Что вы думаете на этот счёт?
— Да, действительно, это личное дело каждого — пить или не пить. Но публично озвучивать такие вещи, я думаю, не самая лучшая идея. Действительно, дети смотрят, дети подражают, — приводит слова Кудряшова портал Betonmobile.

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