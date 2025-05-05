Боксёр Кудряшов отреагировал на критику Шлеменко в адрес Овечкина за то, что тот пьёт пиво

Бывший претендент на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (2017) в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов отреагировал на критику легендарного бойца ММА соотечественника Александра Шлеменко в адрес капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.

— Александр Шлеменко раскритиковал слова хоккеиста Александр Овечкина, который рассказал, что любит пиво и пьёт его после матчей. По мнению Шлеменко, такие действия недопустимы для спортсменов, так как с них берёт пример подрастающее поколение. Что вы думаете на этот счёт?

— Да, действительно, это личное дело каждого — пить или не пить. Но публично озвучивать такие вещи, я думаю, не самая лучшая идея. Действительно, дети смотрят, дети подражают, — приводит слова Кудряшова портал Betonmobile.