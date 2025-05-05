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Ян — Сэндхагену: ты был хорош вчера. Но я — единственный, кто заслуживает биться за титул

Ян — Сэндхагену: ты был хорош вчера. Но я — единственный, кто заслуживает биться за титул
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32-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян обратился к бывшему сопернику и представителю США Кори Сэндхагену.

«Кори, ты был хорош вчера, но не забывай про наш бой. Я — единственный, кто заслуживает право биться за титул», — написал Ян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кори провёл последний бой на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне (Айова, США). Соперником американца был бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду. Поединок завершился победой Сэндхагена техническим нокаутом во втором раунде.

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