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Сэндхаген — Яну: ты знаешь, я буду следующим претендентом на пояс UFC

Сэндхаген — Яну: ты знаешь, я буду следующим претендентом на пояс UFC
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Топовый американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Кори Сэндхаген ответил 32-летнему бывшему обладателю чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянину Петру Яну. Беспощадный ранее заявил, что по-прежнему считает себя следующим претендентом на пояс чемпиона UFC.

«Ты уже проиграл обоим. Наш бой был в 2021-м, и я принял его на коротком уведомлении на твоей территории. Ты знаешь, что я следующий, старый друг», — написал Сэндхаген на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кори провёл последний бой на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне (Айова, США). Соперником американца был бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду. Поединок завершился победой Сэндхагена техническим нокаутом во втором раунде.

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