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Чимаев: пускай дю Плесси готовится к войне. Я готовлюсь к убийству

Чимаев: пускай дю Плесси готовится к войне. Я готовлюсь к убийству
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31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, который выступает в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев отреагировал на слова Морна Виссера, который является тренером чемпиона UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

— Хамзат, тренер дю Плесси сообщил, что они сосредоточены на подготовке к войне с тобой в партере…
— Пускай готовятся к войне. Я готовлюсь в убийству, — приводит слова Чимаева журналист Адам Зубайраев на своей странице в социальных сетях.

Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, который прошёл на UFC 308 в октябре, Борз болевым приёмом в первом раунде победил австралийского экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

Ранее Магомед Исмаилов высказался о возможном бое Шары Буллета и Чимаева.

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