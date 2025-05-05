Чимаев: пускай дю Плесси готовится к войне. Я готовлюсь к убийству

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, который выступает в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев отреагировал на слова Морна Виссера, который является тренером чемпиона UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

— Хамзат, тренер дю Плесси сообщил, что они сосредоточены на подготовке к войне с тобой в партере…

— Пускай готовятся к войне. Я готовлюсь в убийству, — приводит слова Чимаева журналист Адам Зубайраев на своей странице в социальных сетях.

Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, который прошёл на UFC 308 в октябре, Борз болевым приёмом в первом раунде победил австралийского экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

Ранее Магомед Исмаилов высказался о возможном бое Шары Буллета и Чимаева.