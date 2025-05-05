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«Никаких отговорок, сынок». Ян предложил Сэндхагену провести бой в июле в Абу-Даби

«Никаких отговорок, сынок». Ян предложил Сэндхагену провести бой в июле в Абу-Даби
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32-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян предложил своему бывшему сопернику и представителю США Кори Сэндхагену провести претендентский бой в июле на турнире UFC в Абу-Даби.

«Мы можем выяснить, кто заслуживает этого больше, в июле в том же месте. Больше никаких отговорок про короткое уведомление, сынок», — написал Ян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кори провёл последний бой на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне (Айова, США). Соперником американца был бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду. Поединок завершился победой Сэндхагена техническим нокаутом во втором раунде.

Пётр, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 23 ноября в Китае, также разделил октагон с Фигейреду. Беспощадный одержал победу единогласным решением судей.

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