«Хотел отметить кого-то». Махачев опубликовал фото со страусом, прячущим голову в песок

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев опубликовал фото со страусом, который прячет голову в песок.

«Хочу отметить кого-то. Но, думаю, не стоит», — подписал фото Махачев, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Махачева

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Махачеву 33 года. В своём профессиональном рекорде российский атлет имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.