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«Буду честен». Джошуа ответил, кто заслуживает боя с победителем реванша Усик — Дюбуа

«Буду честен». Джошуа ответил, кто заслуживает боя с победителем реванша Усик — Дюбуа
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Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также кавалер Ордена Британской империи и чемпион Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа ответил, кто заслуживает подраться с победителем реванша между его соотечественником Даниэлем Дюбуа и непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Если быть полностью честным, то Джозеф Паркер сейчас заслуживает этого больше, чем я», — приводит слова Джошуа портал SecondsOut.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Ранее Карл Фроч назвал легендарного тяжеловеса, который победил бы Усика.

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