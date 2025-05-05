«Вам надо отрастить яйца». Гамрот — об отказе Царукяна и Сен-Дени драться с ним

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот прокомментировал отказ Армана Царукяна и Бенуа Сен-Дени принимать бой с ним.

«Бенуа Сен-Дени отказался от боя со мной на следующей неделе. Что с вами, парни? Вам надо отрастить яйца, трусы!» — написал Гамрот на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на минувшей неделе Ахалкалакец сообщил, что руководство UFC предлагало ему провести поединок с Гамротом, но тот отказался, сославшись на то, что это неуважение со стороны промоушена — давать в соперники низкорейтингового бойца.

Сен-Дени, в свою очередь, должен был подраться на UFC 315 с испанцем Йоэлем Альварезом, однако тот получил травму и снялся. О переговорах насчёт выхода Гамрота на замену Йоэлю публично не сообщалось, но можно предположить, что французский атлет отклонил данный вариант.