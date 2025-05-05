«Немного о спорте». Махачев встретился с Бетербиевым и Садулаевым

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с соотечественниками — 40-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Артуром Бетербиевым и двукратным Олимпийским чемпионом по вольной борьбе (2016, 2020) Абдулрашидом Садулаевым.

«Немного о спорте», — подписал Махачев фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Махачева

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.