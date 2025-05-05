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Белал Мухаммад: Ислам, подпиши контракт на следующий бой. Я не покину Монреаль без титула

Белал Мухаммад: Ислам, подпиши контракт на следующий бой. Я не покину Монреаль без титула
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад призвал действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева подписать контракт на следующий поединок, поскольку он полностью уверен в победе в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча станет главным событием турнира UFC 315, который пройдёт в Монреале (Канада).

«Ислам сказал мне: «О, мужик, ты нарушил мои планы [став чемпионом UFC]». Сейчас некоторые ждут моего боя с Делла Маддаленой. Но я хочу сказать Исламу, чтобы он подписал контракт на следующий бой, поскольку я не уеду из Монреаля без пояса. Всё равно останусь чемпионом. Так что начинай лагерь к следующему поединку прямо сейчас — кто бы ни был твоим соперником, ты хорош», — приводит слова Мухаммада аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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