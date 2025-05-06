«Это проблема рефери и тренера Даниэля». Усик — о спорном ударе Дюбуа в первом бою

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик считает, что спорный удар, который нанёс ему обладатель титула IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа, был нелегитимным.

Усик и Дюбуа уже дрались в августе 2023 года. Даниэль в пятом раунде нанёс удар Александру, который пришёлся в спорную область. Однако рефери посчитал, что британец попал в область паха, поэтому не был засчитан нокаут, что вызвало бурные обсуждения в мире бокса. Сам бой завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.

«Это было в прошлом, а я живу настоящим. Для меня это не имеет значения. Это проблема рефери. Удар не был чистым. Был ли он близким? Возможно, поскольку удар был направлен снизу вверх. Это проблема рефери и тренера Даниэля, который не научил его чисто бить снизу», — сказал Усик в интервью журналисту Пирсу Моргану на его YouTube-канале.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».