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«Это проблема рефери и тренера Даниэля». Усик — о спорном ударе Дюбуа в первом бою

«Это проблема рефери и тренера Даниэля». Усик — о спорном ударе Дюбуа в первом бою
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик считает, что спорный удар, который нанёс ему обладатель титула IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа, был нелегитимным.

Усик и Дюбуа уже дрались в августе 2023 года. Даниэль в пятом раунде нанёс удар Александру, который пришёлся в спорную область. Однако рефери посчитал, что британец попал в область паха, поэтому не был засчитан нокаут, что вызвало бурные обсуждения в мире бокса. Сам бой завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик (W) - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
TKO
Даниэль Дюбуа

«Это было в прошлом, а я живу настоящим. Для меня это не имеет значения. Это проблема рефери. Удар не был чистым. Был ли он близким? Возможно, поскольку удар был направлен снизу вверх. Это проблема рефери и тренера Даниэля, который не научил его чисто бить снизу», — сказал Усик в интервью журналисту Пирсу Моргану на его YouTube-канале.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

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