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Сэндхаген: давайте не делать вид, что наш бой с Яном был односторонним. Я побеждал его

Сэндхаген: давайте не делать вид, что наш бой с Яном был односторонним. Я побеждал его
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Топовый американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Кори Сэндхаген считает, что побеждал 32-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна до момента, когда Беспощадный отправил его в нокдаун, уронив бэкфистом.

«Давайте не будем вести себя так, будто бы наш бой с Яном был односторонним. Я побеждал этого парня, пока Пётр не ударил меня этим сумасшедшим, странным, бэкфистом», — сказал Сэндхаген в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Бой между Сэндхагеном и Яном стал соглавным событием турнира UFC 267, который состоялся в октябре 2021 года. Беспощадный победил Кори единогласным решением судей.

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