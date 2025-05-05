Сэндхаген: давайте не делать вид, что наш бой с Яном был односторонним. Я побеждал его

Топовый американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Кори Сэндхаген считает, что побеждал 32-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна до момента, когда Беспощадный отправил его в нокдаун, уронив бэкфистом.

«Давайте не будем вести себя так, будто бы наш бой с Яном был односторонним. Я побеждал этого парня, пока Пётр не ударил меня этим сумасшедшим, странным, бэкфистом», — сказал Сэндхаген в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Бой между Сэндхагеном и Яном стал соглавным событием турнира UFC 267, который состоялся в октябре 2021 года. Беспощадный победил Кори единогласным решением судей.