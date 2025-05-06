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Боксёр Абдуллаев рассказал о преимуществах подготовки в США

Боксёр Абдуллаев рассказал о преимуществах подготовки в США
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Российский боксёр-профессионал Заур Абдуллаев, выступающий в лёгкой весовой категории (до 61,2 кг), рассказал о преимуществах подготовки в Соединённых Штатах Америки (США).

«Во время подготовки здесь ничего не отвлекает, в США хорошо тренироваться. Есть много спарринг-партнёров, отличные условия для тренировочного процесса, тренеры, залы. А так, конечно, если говорить о свободном времени, помимо тренировок, то жить лучше в России», — сказал Абдуллаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Ранее Заур Абдуллаев объяснил, почему проиграл бывшему абсолютному чемпиону мира в лёгком весе американцу Девину Хейни.

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