Абдуллаев: Биволу уже неинтересны пояса. Ему интересен крупный гонорар и данное им слово

Российский боксёр-профессионал Заур Абдуллаев, выступающий в лёгкой весовой категории (до 61,2 кг), высказался о том, что бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол принял решение отказаться от титула WBC в пользу третьего боя с Артуром Бетербиевым.

«Бивол слово дал. Они с Бетербиевым договорились о третьем бое, и Дима своё слово держит. Ему уже не интересны пояса, потому что он уже абсолютный чемпион. Я думаю, что теперь ему более интересно получить крупный гонорар и выполнить своё обещание перед соперником. Ждём этот бой с нетерпением уже в третий раз, пускай и без всех титулов на кону», — сказал Абдуллаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.