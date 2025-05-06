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Бивол объяснил, как ему удалось побить Канело

Бивол объяснил, как ему удалось побить Канело
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, как ему удалось побить абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, который более известен как Канело.

«Я был самим собой, не испытывал страха перед ним. А большинство соперников Сауля, наоборот, испытывают страх перед ним и не могут проявить всю свою силу. Они очень сильны морально и физически, но не наносят достаточного количества ударов. В этом заключается проблема, почему Канело не могут побить», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

Их поединок состоялся 7 мая 2022 года и продлился все 12 раундов. Бой завершился победой Бивола единогласным решением судей.

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