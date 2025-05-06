Заур Абдуллаев — Рэймонд Мураталья: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

11 мая в Сан-Диего (США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого россиянин Заур Абдуллаев (20-1, 12 KO) сразится за временный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) с американцем Рэймондом Муратальей (22-0, 17 KO).

Трансляцию боксёрского вечера проведёт телеканал ESPN+.

Рэймонду Мураталье 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и имеет в своём активе победу над экс-чемпионом и соотечественником Тевином Фармером.

Зауру Абдуллаеву 31 год. Россиянин выступает как профессионал с 2017 года. Единственное поражение в карьере потерпел от американца Девина Хейни, впоследствии ставшего абсолютным чемпионом дивизиона.